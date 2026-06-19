Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Bertemu Bang Dasco, Mahasiswa Ingatkan soal Urusan Perut Jangan Dicoba-Coba

Jumat, 19 Juni 2026 – 21:12 WIB
Bertemu Bang Dasco, Mahasiswa Ingatkan soal Urusan Perut Jangan Dicoba-Coba - JPNN.COM
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat konferensi pers seusai berdialog perwakilan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (19/6). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beraudiensi dengan perwakilan mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (19/6).

Dasco bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bertemu perwakilan mahasiswa di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat petang.

Adapun, mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada Jumat ini dan diterima pimpinan legislatif berasal dari Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, dan PB HMI MPO.

Baca Juga:

Dasco mengatakan para mahasiswa menyampaikan aspirasi untuk diteruskan ke pihak pemerintah dalam audiensi.

"Menyampaikan aspirasi ke DPR dalam hal tugas pengawasan DPR," ujar dia setelah pertemuan.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa (Presma) Usakti Dhenni Ribowo berharap DPR bisa menjadi penyambung lidah atas tuntutan mahasiswa dan masyarakat.

Baca Juga:

"Ada beberapa hal yang tadi langsung terjawab dan memang mungkin ada beberapa hal yang langsung diberikan penyelesaiannya," kata dia, Jumat.

Dia mengingatkan pemerintah tak main-main merespons tuntutan mahasiswa, terlebih berbicara urusan perut.

Mahasiswa mengingatkan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga kestabilan harga bahan pokok serta BBM.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR  pimpinan DPR  Mahasiswa  Demo Mahasiswa 
BERITA DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp