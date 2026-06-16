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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bertemu Prabowo, Menlu Qatar Sebut Negaranya Berinvestasi Rp 70 Triliun

Selasa, 16 Juni 2026 – 14:14 WIB
Bertemu Prabowo, Menlu Qatar Sebut Negaranya Berinvestasi Rp 70 Triliun - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Sultan bin Saad Al-Muraikhi, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/6). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar Sultan bin Saad Al-Muraikhi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6) malam.

Pertemuan itu disebut membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Qatar, termasuk kerja sama investasi serta persiapan momentum 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Qatar juga mengaku bakal terus memperkuat investasi di Indonesia.

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Pemerintah Qatar menyampaikan komitmen investasi senilai 4 miliar US Dolar atau setara dengan sekitar Rp 70,8 triliun.

Mereka juga membuka peluang perluasan investasi di berbagai sektor strategis lainnya.

“Komitmen tersebut mencerminkan kepercayaan Qatar terhadap prospek ekonomi Indonesia sekaligus menjadi bagian dari upaya kedua negara dalam memperluas kemitraan yang saling menguntungkan,” ucap Teddy dalam keterangannya.

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Kerja sama investasi tersebut diharapkan dapat mendukung agenda pembangunan nasional, memperkuat sektor-sektor strategis, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar juga menyampaikan salam dan apresiasi dari Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, kepada Prabowo.

Pemerintah Qatar menyampaikan komitmen investasi senilai 4 miliar US Dolar atau setara dengan sekitar Rp 70,8 triliun ke Indonesia

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TAGS   Prabowo  Presiden Prabowo  Qatar  investasi 
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