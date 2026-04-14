Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Eropa

Bertemu Prabowo, Putin Sebut Rusia Terbuka Kerja Sama Berbagai Bidang Termasuk Militer

Selasa, 14 April 2026 – 11:58 WIB
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin (13/4). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya sangat terbuka menjalin kerja sama berbagai bidang dengan Indonesia.

Pernyataan itu dikatakan saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin (13/4).

Putin mengaku sangat senang dengan pertemuan bilateral tersebut. Bagi dia, pertemuan bilateral ini terjalin dengan sangat berbobot.

“Beberapa waktu lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis. Saya sangat senang kita melaksanakan langkah-langkah yang memberi makna dan isi yang cukup besar untuk hubungan kedua negara,” ucap Putin mengawali pertemuan.

Salah satu kerja sama adalah di bidang ekonomi dan perdagangan. Putin menyebut kerja sama di bidang itu naik 12 persen.

Di awal 2026, perdagangan bilateral memang sedikit melambat, namun kedua negara tetap mengupayakan berbagai solusi. Salah satunya mengupayakan adanya pertemuan bilateral.

Alhasil, sejumlah kerja sama terjalin dengan baik, yakni di bidang energi, antariksa, pertanian, industri, dan farmasi. Bahkan, Indonesia dan Rusia serius untuk bekerja sama di bidang militer, yakni di sektor pendidikan.

“Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerja sama di bidang militer, antara lain di bidang pendidikan,” kata dia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vladimir Putin  Rusia  Kerja sama bilateral 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp