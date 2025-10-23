Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Bertemu Presiden Brasil, Prabowo Beri Pujian Soal Ini

Kamis, 23 Oktober 2025 – 13:13 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku senang melihat Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva yang datang ke Indonesia.

Menurutnya, Lula merupakan pemimpin yang sangat penting dari Selatan, dan memiliki latar belakang yang sama.

Hal tersebut diutarakan Prabowo saat bertemu dengan Lula di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/10).

“(Lula) Pemimpin negara-negara berkembang, kami berdua memiliki latar belakang yang sama. Kami memiliki negara yang hebat,” kata Prabowo.

Pria berusia 74 tahun itu juga menyebutkan Lula merupakan pemimpin negara yang sangat kuat dan sukses.

“Pemimpin pahlawan, yang berkembang dengan baik. Kami memiliki hubungan yang baik,” ucap Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku banyak mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Menurutnya Lula memiliki kepentingan yang sama dan kepentingan besar untuk menyejahterakan rakyat.

