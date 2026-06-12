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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bertemu Presiden Swiss, Menko Airlangga Bahas Ketahanan Energi hingga Aksesi OECD

Jumat, 12 Juni 2026 – 11:08 WIB
Bertemu Presiden Swiss, Menko Airlangga Bahas Ketahanan Energi hingga Aksesi OECD - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) saat bertemu Presiden Konfederasi Swiss Guy Parmelin di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026. Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian

jpnn.com, PARIS - Hubungan bilateral Indonesia dan Swiss terbukti semakin erat dan strategis.

Melanjutkan momentum historis dari kunjungan Presiden Swiss ke Jakarta sebelumnya, kedua negara kembali menggelar pertemuan tingkat tinggi untuk membahas penguatan kerja sama ekonomi, ketahanan energi, serta percepatan langkah Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kolaborasi erat dengan Swiss merupakan pilar penting bagi transformasi ekonomi dan ketahanan nasional Indonesia, di tengah dinamika dan ketidakpastian geopolitik global.

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Penegasan tersebut disampaikan Menko Airlangga terkait pertemuan dengan Presiden Konfederasi Swiss Guy Parmelin di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026.

Akselerasi Kerja Sama Strategis Ekonomi dan OECD

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) non-binding di sektor mineral dan logam yang dijadwalkan pada 23 Juni 2026.

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Kerja sama ini akan memperluas kemitraan kedua negara ke sektor bahan baku mineral kritis.

Pihak Swiss menekankan pentingnya komitmen bersama terhadap keterbukaan pasar demi kelancaran implementasi kesepakatan ini.

Menko Airlangga Presiden Konfederasi Swiss Guy Parmelin di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026, ini yang dibahas

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TAGS   Airlangga Hartarto  Menko Airlangga  Aksesi OECD  ketahanan energi  Indonesia dan Swiss  Kerja sama  BUMN 
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