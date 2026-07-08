Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bertemu Purbaya, Said Iqbal Sampaikan Keluhan Buruh Soal Pajak Pencairan Dana JHT

Rabu, 08 Juli 2026 – 21:15 WIB
Bertemu Purbaya, Said Iqbal Sampaikan Keluhan Buruh Soal Pajak Pencairan Dana JHT - JPNN.COM
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal resmi menyambangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (8/7).

Dalam pertemuan tersebut, Said menyampaikan usulan penghapusan pajak pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), sebagaimana dikeluhkan buruh.

Said Iqbal menyampaikan aspirasi agar pajak pencairan JHT ditetapkan sebesar nol persen.

Baca Juga:

Dia menilai dana tersebut merupakan tabungan sosial yang tidak seharusnya dibebani pajak pada saat pencairan manfaat.

"Tabungan sosial seharusnya bebannya adalah di imbal hasil pajaknya, bukan seperti tabungan komersial," ujar Said Iqbal.

Selain pajak nol persen, Said juga mendesak agar skema pajak progresif bagi peserta JHT yang berulang kali mencairkan dananya segera dihilangkan

Baca Juga:

Menurut Said, sistem saat ini sangat memberatkan buruh yang sering mengalami putus hubungan kerja (PHK).

"Teman-teman pernah mendapat cerita pajak yang dia dikenakan oleh negara sampai seharga mobil? Mungkin karena JHT-nya besar sekali, PHK yang ke sekian kali, itu karena ada pajak progresif," katanya menjelaskan.

Menyambangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Said Iqbal menyampaikan aspirasi buruh soal pajak pencairan JHT.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Buruh  Dana JHT  purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  Said Iqbal 
BERITA BURUH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp