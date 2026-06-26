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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Bertemu Raja Charles III, Menteri Jumhur Sampaikan Salam dari Presiden Prabowo

Jumat, 26 Juni 2026 – 22:31 WIB
Bertemu Raja Charles III, Menteri Jumhur Sampaikan Salam dari Presiden Prabowo - JPNN.COM
Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat sempat berdialog langsung dengan Raja Charles III pada Super-pollutant High-level Reception di Istana St. James, London, pada Selasa (24/6/2026). Foto: Kemen LH

jpnn.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat sempat berdialog langsung dengan Raja Charles III pada Super-pollutant High-level Reception di Istana St. James, London, pada Selasa (24/6).

Pertemuan itu berlangsung di sela-sela Menteri Jumhur memenuhi undangan khusus acara bergengsi London Climate Action Week (LCAW) 2026.

Pertemuan eksklusif itu menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

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Pada kesempatan bertemu Raja Charles, Menteri Jumhur menyampaikan salam hangat dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya menyampaikan salam paling hangat dari Presiden Prabowo Subianto," ujar Menteri Jumhur saat bersalaman dengan Raja Charles, dikutip dari siaran pers Kementerian LH.

Mendengar nama Presiden Prabowo, wajah Raja Charles langsung berseri. Dia memuji komitmen Presiden Prabowo dalam memimpin Indonesia dengan fokus pada kesejahteraan rakyat dan pelestarian keanekaragaman hayati.

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"Presiden Prabowo itu baik dan sedang berusaha keras menyejahterakan bangsa juga dengan memelihara keanekaragaman hayati di Indonesia," ujar Raja Charles dengan penuh apresiasi.

Menteri Jumhur juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Raja Charles selama ini terhadap upaya Indonesia dalam melestarikan lingkungan hidup.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat sempat berdialog langsung dengan Raja Charles III dan menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto.

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TAGS   Menteri Jumhur  Jumhur Hidayat  Menteri Lingkungan Hidup  Raja Charles III  Prabowo Subianto 
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