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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bertemu Sekjen Mathias Cormann, Menko Airlangga Bahas Progres Tahap Technical Review

Sabtu, 13 Juni 2026 – 14:34 WIB
Bertemu Sekjen Mathias Cormann, Menko Airlangga Bahas Progres Tahap Technical Review - JPNN.COM
Menko Airlangga melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) H.E. Mathias Cormann. Foto: Kemenko Perekonomian

jpnn.com, PARIS - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) H.E. Mathias Cormann, di OECD Ministerial Council Meeting (MCM) di Paris, Prancis.

Pertemuan itu menegaskan komitmen kuat dan langkah nyata Pemerintah Indonesia dalam mempercepat proses aksesi menjadi anggota penuh OECD.

Menko Airlangga menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dukungan berkelanjutan dari Sekretariat OECD dan seluruh negara anggota selama proses berjalan.

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Eks Menteri Perindustrian itu juga membagikan perkembangan signifikan yang dicapai Indonesia dalam satu tahun terakhir sejak penyerahan dokumen Initial Memorandum pada MCM Juni 2025 lalu.

“Sejak diadopsinya Accession Roadmap untuk Indonesia pada Februari 2024, Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat. Dokumen Initial Memorandum yang menyelaraskan regulasi nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD pada 26 area kebijakan telah resmi kami serahkan setahun lalu,” ujar Menko Airlangga.

Saat ini, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap Technical Review yang ditargetkan selesai dalam waktu 3 hingga 4 tahun ke depan.

Pada fase awal pengumpulan informasi (Information Gathering) ini, Indonesia telah menerima 20 kuesioner dari OECD.

Selain itu, OECD juga telah melaksanakan Fact-Finding Mission (FFM) untuk meninjau kebijakan lingkungan hidup serta tata kelola publik.

Menko Airlangga melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) H.E. Mathias Cormann.

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TAGS   Menko Airlangga Hartarto  Mathias Cormann  Technical Review  OECD 
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