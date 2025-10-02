Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bertemu Seskab Teddy, Guru PPPK Ini Malah Disemprot Netizen, Kok Bisa?

Kamis, 02 Oktober 2025 – 13:48 WIB
Bertemu Seskab Teddy, Guru PPPK Ini Malah Disemprot Netizen, Kok Bisa? - JPNN.COM
Korcam F-PPPK Jonggol Bogor Timur, Fitri Maeti berhasil menembus barisan pengawal presiden dan menyerahkan surat kepada Seskab Teddy. Foto dok. F-PPPK kabupaten Bogor for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Guru PPPK asal Kabupaten Bogor bernama Fitri Maeti malah sedih setelah bertemu dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dia tidak menyangka videonya saat menyerahkan surat Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (F-PPPK) Kabupaten Bogor untuk Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial.

Dalam video itu, Fitri yang mengenakan jas hujan biru tampak mengadang rombongan Presiden Prabowo sambil menyerahkan surat yang isinya meminta agar PPPK dialihkan ke PNS. PPPK jangan dijadikan ban serep PNS.

Baca Juga:

Dalam video viral itu, Fitri berkali-kali mengingatkan Seskab Teddy soal surat guru PPPK. Dia juga melaporkan kepada Ketua F-PPPK Kabupaten Bogor, Maesi Lukitasari bahwa tugasnya sudah selesai.

"Bu Fitri itu koordinator kecamatan F-PPPK dari Jonggol Bogor Timur. Alhamdulillah bisa menyerahkan suratnya walaupun dadakan," kata Sekjen F-PPPK kabupaten Bogor Deni Sukmajaya kepada JPNN, Kamis (2/10).

Dia mengungkapkan, kondisi Fitri setelah tahu videonya viral, sangat syok. Itu karena menerima banyak 'bully' dari netizen.

Baca Juga:

Fitri dituding tidak bersyukur karena sudah jadi ASN PPPK masih ingin ke PNS.

"Sebenarnya kan, permintaan alih status ke PNS karena setelah kami menjalani PPPK diperlakukan diskriminasi. Mau kompetensi meningkat pun tetap saja golongan 9," kata Deni kepada JPNN, Kamis (2/10).

Bertemu Teddy Indra Wijaya, guru PPPK asal kabupaten Bogor Timur malah disemprot netizen, begini ceritanya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   guru PPPK  PPPK  Teddy Indra Wijaya  Seskab Teddy  pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
BERITA GURU PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp