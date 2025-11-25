Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Global

Bertemu Wakil Kanselir Jerman, Wapres Bahas Penguatan Kerja Sama Hilirisasi Industri

Selasa, 25 November 2025 – 10:29 WIB
Bertemu Wakil Kanselir Jerman, Wapres Bahas Penguatan Kerja Sama Hilirisasi Industri - JPNN.COM
Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Kanselir Republik Federal Jerman, Lars Klingbeil di sela rangkaian kegiatan KTT G20 di Afrika Selatan. Foto: Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden

jpnn.com, AFRIKA SELATAN - Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Kanselir Republik Federal Jerman, Lars Klingbeil di sela rangkaian kegiatan KTT G20 di Afrika Selatan.

Agenda itu menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman.

Fokus utama pertemuan mencakup penguatan kerja sama di bidang industri, politik, dan ekonomi.

Baca Juga:

Langkah diplomasi yang dilakukan Wapres Gibran ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menekankan pentingnya diplomasi proaktif dalam membangun hubungan internasional.

Selain itu, arahan Presiden juga menargetkan penguatan kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat.

Baca Juga:

Hal tersebut ditujukan untuk membuka peluang kerja sama konkret dengan para mitra utama Indonesia.

Pertemuan bilateral itu tidak hanya berfungsi sebagai ajang pertukaran pandangan semata, tetapi upaya terarah memperdalam kolaborasi kedua negara di berbagai sektor prioritas.

Melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Kanselir Republik Federal Jerman, Wapres Gibran membahas penguatan kerja sama industri hilirisasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wapres Gibran Rakabuming  KTT G20  Hilirisasi Industri 
BERITA WAPRES GIBRAN RAKABUMING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp