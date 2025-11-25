Bertemu Wakil Kanselir Jerman, Wapres Bahas Penguatan Kerja Sama Hilirisasi Industri

Selasa, 25 November 2025 – 10:29 WIB

jpnn.com, AFRIKA SELATAN - Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Kanselir Republik Federal Jerman, Lars Klingbeil di sela rangkaian kegiatan KTT G20 di Afrika Selatan.

Agenda itu menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman.

Fokus utama pertemuan mencakup penguatan kerja sama di bidang industri, politik, dan ekonomi.

Langkah diplomasi yang dilakukan Wapres Gibran ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menekankan pentingnya diplomasi proaktif dalam membangun hubungan internasional.

Selain itu, arahan Presiden juga menargetkan penguatan kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat.

Hal tersebut ditujukan untuk membuka peluang kerja sama konkret dengan para mitra utama Indonesia.

Pertemuan bilateral itu tidak hanya berfungsi sebagai ajang pertukaran pandangan semata, tetapi upaya terarah memperdalam kolaborasi kedua negara di berbagai sektor prioritas.