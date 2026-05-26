Bertemu Wamen Perindustrian Rusia, Wamen Faisol Reza Sampaikan Hasil Kesepakatan Penting

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza dan Wamen Perindustrian dan Perdagangan Rusia Alexey Gruzdev mengadakan pertemuan bilateral di Saint Petersburg, Rusia belum lama ini.

Agenda ini merupakan tindak lanjut langsung dari pertemuan tingkat tinggi Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin sebelumnya di Moskow.

"Ya, saya melakukan kunjungan kerja ke Rusia beberapa waktu lalu dan membawa berapa kesepakatan penting," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Di antaranya, menghasilkan kesepakatan percepatan implementasi perjanjian dagang Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) dan finalisasi nota kesepahaman (MoU) kerja sama industri strategis antara kedua negara.

Politisi PKB ini menjelaskan, kedua pihak sepakat mempercepat implementasi I-EAEU FTA yang ditargetkan mulai berlaku efektif pada tahun 2027, yang berfungsi memperluas penetrasi produk Indonesia ke pasar Eurasia.Penyelesaian MoU Industri:

"Kita juga memfinalisasi rancangan MoU Industrial Cooperation sebagai payung hukum untuk memperkuat kolaborasi industri manufaktur secara sistematis," ungkapnya.

Selanjutnya, tutur Faisol adalah persiapan INNOPROM 2026, di mana Indonesia resmi ditunjuk sebagai Partner Country dalam pameran industri terbesar di Rusia tersebut.