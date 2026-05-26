Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Bertemu Wamen Perindustrian Rusia, Wamen Faisol Reza Sampaikan Hasil Kesepakatan Penting

Selasa, 26 Mei 2026 – 11:53 WIB
Bertemu Wamen Perindustrian Rusia, Wamen Faisol Reza Sampaikan Hasil Kesepakatan Penting - JPNN.COM
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza dan Wamen Perindustrian dan Perdagangan Rusia Alexey Gruzdev mengadakan pertemuan bilateral di Saint Petersburg, Rusia. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA -  

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza dan Wamen Perindustrian dan Perdagangan Rusia Alexey Gruzdev mengadakan pertemuan bilateral di Saint Petersburg, Rusia belum lama ini.

Agenda ini merupakan tindak lanjut langsung dari pertemuan tingkat tinggi Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin sebelumnya di Moskow.

Baca Juga:

"Ya, saya melakukan kunjungan kerja ke Rusia beberapa waktu lalu dan membawa berapa kesepakatan penting," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Di antaranya, menghasilkan kesepakatan percepatan implementasi perjanjian dagang Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) dan finalisasi nota kesepahaman (MoU) kerja sama industri strategis antara kedua negara.

Politisi PKB ini menjelaskan, kedua pihak sepakat mempercepat implementasi I-EAEU FTA yang ditargetkan mulai berlaku efektif pada tahun 2027, yang berfungsi memperluas penetrasi produk Indonesia ke pasar Eurasia.Penyelesaian MoU Industri:

Baca Juga:

"Kita juga memfinalisasi rancangan MoU Industrial Cooperation sebagai payung hukum untuk memperkuat kolaborasi industri manufaktur secara sistematis," ungkapnya.

Selanjutnya, tutur Faisol adalah persiapan INNOPROM 2026, di mana Indonesia resmi ditunjuk sebagai Partner Country dalam pameran industri terbesar di Rusia tersebut.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza dan Wamen Perindustrian dan Perdagangan Rusia Alexey Gruzdev mengadakan pertemuan bilateral di Rusia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pertemuan bilateral  wamen perindustrian  Rusia  Faisol Reza 
BERITA PERTEMUAN BILATERAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp