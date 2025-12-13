Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Berujung Tajam, Nanda Prima Bawa Tema Psycho Romantic dan Makeup Ikonik

Sabtu, 13 Desember 2025 – 14:24 WIB
Berujung Tajam, Nanda Prima Bawa Tema Psycho Romantic dan Makeup Ikonik - JPNN.COM
Nanda Prima. Foto: Dok. GSI Records

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dan kreator konten, Nanda Prima akhirnya merilis single terbaru yakni Berujung Tajam.

Sebelum meluncurkan lagu tersebut, dia dikenal sebagai penyanyi 'mic merah' yang viral di media sosial karena bakat vokalnya yang kuat, dan telah merilis beberapa lagu seperti Sebenarnya.

Kali ini, Nanda Prima tampil ikonik dalam single terbarunya yang bertitel Berujung Tajam.

Baca Juga:

Adapun Berujung Tajam juga merupakan bagian dari album Monolog dengan Bayangan yang dirilis oleh Nanda Prima.

Lagu tersebut telah mencapai 100,000 streams di Spotify sejak pertama kali dirilis pada 21 November 2025.

Ternyata, tidak hanya lagu tematik itu yang mencuri perhatian, namun juga dengan make up wajah bertema psycho romantic. Makeup tersebut adalah kiasan dari perasaan yang babak belur karena hubungan Silent treatment.

Baca Juga:

Banyak influencer bahkan makeup artist yang ikut tertantang meramaikan make up challenge lagu Berujung Tajam hingga
mendapatkan banyak respons dan sambutan di media sosial.

Nanda Prima membawa Berujung Tajam sebagai sindiran untuk semua pasangan yang terbiasa diam dan menyimpan perasaan saat ada masalah. Diam yang akhirnya menumpuk dan berujung tajam. Hubungan silent treatment tersebut biasanya berakhir fatal. Memendam dan akhirnya menumpuk dan meledak.

Penyanyi dan kreator konten, Nanda Prima akhirnya merilis single terbaru yakni Berujung Tajam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nanda Prima  GSI Records  Roby Geisha  Berujung Tajam 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp