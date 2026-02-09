Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Berulang Kali Diisukan Cerai dari Nia Ramadhani, Ardi Bakrie: Lama-Lama Mengesalkan Juga

Senin, 09 Februari 2026 – 04:11 WIB
Berulang Kali Diisukan Cerai dari Nia Ramadhani, Ardi Bakrie: Lama-Lama Mengesalkan Juga - JPNN.COM
Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakrie. Foto: Instagram/ardibakrie

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Ardi Bakrie akhirnya buka suara terkait isu miring yang belakangan menerpa rumah tangganya dengan Nia Ramadhani.

Dia mengaku merasa terganggu karena kabar tersebut terus beredar meski tidak memiliki dasar yang jelas.

Kekesalan Ardi terekam dalam sebuah video yang diunggah ulang oleh akun TikTok @bubuymoy2.

Baca Juga:

Dalam video itu, Ardi Bakrie terlihat menjemput Nia Ramadhani yang baru pulang dari luar negeri.

Di tengah perbincangan, Ardi menyinggung langsung soal rumor yang beredar.

Dia menanyakan kepada sang istri apakah sempat mendengar kabar tidak sedap selama berada di luar negeri.

Baca Juga:

“Lu, selama di sana sempat dengar-dengar sesuatu enggak mengenai kita?” tanya Ardi kepada Nia.

Ardi mengaku isu tersebut makin lama membuatnya jengkel. Menurutnya, berbagai kabar miring itu muncul tanpa sebab yang jelas.

Ardi Bakrie akhirnya buka suara soal isu rumah tangganya dengan Nia Ramadhani yang terus berulang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ardi bakrie  Nia Ramadhani  Cerai  isu cerai 
BERITA ARDI BAKRIE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp