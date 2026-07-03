Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Berziarah ke Makam Imam Bukhari di Uzbekistan, Ketua MPR Bicara Peran Bung Karno

Jumat, 03 Juli 2026 – 21:32 WIB
Berziarah ke Makam Imam Bukhari di Uzbekistan, Ketua MPR Bicara Peran Bung Karno - JPNN.COM
Ketua MPR Ahmad Muzani beserta delegasi anggota MPR dan para ulama berziarah ke makam Imam Bukhari di Samarkand, Uzbekistan, Jumat (3/7). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, UZBEKISTAN - Ketua MPR Ahmad Muzani beserta delegasi anggota MPR dan para ulama berziarah ke makam Imam Bukhari di Samarkand, Uzbekistan, Jumat (3/7).

Muzani berharap ziarah ini dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara ke depan serta memperat emosional antar umat Islam di Indonesia dan Uzbekistan.

"Alhamdulillah, pada hari ini kami, rombongan dari Indonesia bersama para pimpinan pondok pesantren, para ulama, dan tokoh pimpinn organisasi Islam, bisa berkunjung ke makam Imam Bukhari di Samarkand, Uzbekistan," ujar Muzani dalam keterangannya, Jumat (3/7).

Baca Juga:

Muzani menyampaikan ini merupakan kunjungan yang sangat ditunggu-tunggu dan diharapkan silaturahmi dan kerja sama antara umat Islam, khususnya Uzbekistan dan Republik Indonesia bisa menyatu.

"Karena hubungan ini tidak hanya terpaut dalam hubungan diplomatik, tetapi hubungan ini telah berlangsung beberapa dekade yang lalu," jelasnya.

Muzani kemudian berbicara mengenai asal muasal penyebaran Islam ke Tanah Jawa oleh ulama Uzbekistan pada abad 15 silam.

Baca Juga:

Kemudian, Presiden Soekarno berinisiatif mengunjungi makam Imam Bukhari.

"Para ulama dari Uzbekistan datang ke Tanah Jawa untuk menyebarkan ajaran Islam pada abad ke-15. Dan pada tahun 1956 Bung Karno adalah orang pertama kali yang mengunjungi makam Imam Bukhori. Dan sejak itu sampai sekarang, makam Imam Bukhari dikunjungi, diziarahi oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia," jelas Muzani.

Ketua MPR Ahmad Muzani beserta delegasi anggota MPR dan para ulama berziarah ke makam Imam Bukhari di Samarkand, Uzbekistan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ahmad Muzani  Bung Karno  Makam Imam Bukhari  MPR RI  Uzbekistan  ziarah 
BERITA AHMAD MUZANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp