Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Besaran Take Home Pay Anggota DPR Setelah Tunjangan Rumah Dihapus

Sabtu, 06 September 2025 – 01:01 WIB
Besaran Take Home Pay Anggota DPR Setelah Tunjangan Rumah Dihapus - JPNN.COM
Wakil Ketua DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan tanggapan atas 17+8 Tuntutan Rakyat, dalam konferensi pers di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9). Pimpinan DPR menyatakan bahwa seluruh fraksi menyepakati sejumlah tuntutan dari 17+8 Tuntutan Rakyat, di antaranya menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR. Foto : Ricardo

jpnn.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkap gaji dan tunjangan yang kini diterima wakil rakyat di Senayan per bulannya yakni sebesar Rp 65,5 juta.

Nominal take home pay itu diperoleh setelah tunjangan rumah anggota DPR dihapus.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut seluruh fraksi partai politik di parlemen sepakat tunjangan perumahan dihapus mulai 31 Agustus 2025.

Baca Juga:

Dia mengungkapkan hal tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik.

"Yang akan diterima oleh Anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan," kata Dasco saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Menurut dia, DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.

Baca Juga:

Di sisi lain, Anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan tersebut.

Dasco mengatakan DPR RI juga akan memproses penonaktifan wakil rakyat itu melalui Mahkamah Kehormatan DPR RI.

Sebanyak ini besaran take home pay anggota DPR RI setelah tunjangan rumah dihapus. Mereka juga dikenai Pajak PPH 15 persen. Cek daftarnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anggota DPR  take home pay  Gaji  Tunjangan rumah  Dasco  Sufmi Dasco Ahmad 
BERITA ANGGOTA DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp