Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Besarnya Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Jabar Jadi Sorotan, Iswara: Kami Evaluasi

Selasa, 09 September 2025 – 17:38 WIB
Besarnya Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Jabar Jadi Sorotan, Iswara: Kami Evaluasi - JPNN.COM
Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara dalam konferensi pers di Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (9/9/2025). Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Sorotan publik terhadap besarnya tunjangan perumahan yang diterima pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat akhirnya direspons.

DPRD Jabar menegaskan siap untuk mengevaluasi terkait besaran tunjangan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara mengatakan, pimpinan dewan telah melakukan rapat bersama seluruh ketua fraksi.

Baca Juga:

Hasilnya, disepakati jika tunjangan perumahan yang selama ini mereka terima akan dievaluasi.

“Setelah tadi kami rapat pimpinan, ada ketua fraksi dari 9 fraksi, kami membahas dan mencermati terkait dengan desakan yang disampaikan masyarakat terkait dengan tunjangan perumahan yang diterima DPRD Jabar," kata Iswara saat memberi keterangan pers, Selasa (9/9/2025).

"Setelah tadi membahas, pimpinan dengan seluruh ketua fraksi, kami sepakat dan kami siap tunjangan perumahan yang selama ini kami terima, untuk dievaluasi," sambungnya.

Baca Juga:

Ia menambahkan mekanisme evaluasi tunjangan perumahan bukan kewenangan DPRD Jabar semata, melainkan ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Dan karena tunjangan perumahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari DPRD Jabar, evaluasinya akan dilakukan oleh Kemendagri, kami siap untuk itu. Sekali lagi kami siap mengevaluasi dan siap dievaluasi terkait tunjangan perumahan yang selama ini kami terima," tegas Iswara

Respons pimpinan DPRD Jabar mengenai besarnya tunjangan perumahan yang diterima pimpinan dan anggota dewan.

Sumber Tunjangan Perumahan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dprd jawa barat  Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Jabar  tunjangan perumahan  Iswara 
BERITA DPRD JAWA BARAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp