Besok Ada Pertemuan & Simposium Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa, Bidik PE 8 Persen PDB

jpnn.com, JAKARTA - Bank Nobu bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, KADIN Indonesia, REI, serta asosiasi pengembang properti, konstruksi, dan industri bahan bangunan akan menyelenggarakan Pertemuan dan Simposium Perumahan pada Selasa (16/9/2025).

Pertemuan dan Simposium Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa yang digelar besok pukul 18:30 – 20:00 WIB di Balai Sarbini, Lippo Mall Nusantara ini akan menjadi pertemuan besar yang menghadirkan lebih dari 800 pelaku utama lintas pemangku kepentingan dari sektor perumahan, properti, konstruksi, material bangunan, perbankan, dan jasa terkait.

Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjadikan sektor perumahan sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen PDB.

Acara direncanakan undangan khusus dari Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi, CEO Danantara Rosan Roeslani.

Kemudian, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, Wakil Ketua Umum Koordinasi (WKUK) KADIN Indonesia Dr. James T. Riady, Direktur Utama, Bank Nobu, Suhaimin Johan.

"Perumahan bukan hanya bisnis, tetapi misi sosial dan kebangsaan. Melalui KUR Perumahan dan skema pembiayaan lainnya, bisa memperluas akses hunian layak, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan menggerakkan roda ekonomi nasional," kata Hasyim Djojohadikusumo dalam pernyataan resminya, Senin (15/9).

Baca Juga: Menteri Ara Usul Tanah Sitaan Koruptor Dipakai Buat Bangun Perumahan Rakyat

Menteri Ara Ara Sirait mengatakan, sektor perumahan adalah urat nadi pembangunan bangsa. Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan perbankan, dipastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses hunian layak, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

Sementara, Airlangga menyatakan pertumbuhan ekonomi (PE) 8 persen PDB hanya dapat dicapai bila sektor-sektor digerakkan dengan multiplier effect besar. Perumahan dan konstruksi adalah salah satunya.