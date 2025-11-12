Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Besok Diperiksa Polisi, Roy Suryo Cs Bakal Datang?

Rabu, 12 November 2025 – 20:13 WIB
Besok Diperiksa Polisi, Roy Suryo Cs Bakal Datang? - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto. ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma akan diperiksa polisi pada Kamis (13/11).

Ketiganya merupakan tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto mengatakan ketiga tersangka belum mengonfirmasi terkait kehadirannya.

Baca Juga:

"Sejauh ini belum ada konfirmasi. Semoga yang bersangkutan besok bisa hadir memenuhi panggilan penyidik," kata Bhudi saat dikonfirmasi, Rabu (12/11).

Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemanggilan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi pada Kamis (13/11).

"Sementara tiga tersangka itu yang dijadwalkan (pemanggilan) pada Kamis (13/11)," kata Bhudi Hermanto dalam keterangannya, Senin (10/11).

Baca Juga:

Namun, Bhudi belum bisa memastikan ketiganya bakal hadir atau tidak. Dia hanya membenarkan ketiganya dijadwalkan dipanggil Polda Metro Jaya pada Kamis (13/11).

Polda Metro Jaya segera telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada delapan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma akan diperiksa polisi pada Kamis (13/11) dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Roy Suryo  Ijazah Palsu Jokowi  Rismon Sianipar  Ijazah Palsu 
BERITA ROY SURYO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp