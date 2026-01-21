Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Besok, El Rumi dan Syifa Hadju Gelar Lamaran, Disiarkan Langsung di Televisi

Rabu, 21 Januari 2026 – 04:35 WIB
Besok, El Rumi dan Syifa Hadju Gelar Lamaran, Disiarkan Langsung di Televisi - JPNN.COM
Pasangan El Rumi dan Syifa Hadju. Foto: Instagram/elelrumi

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan asmara El Rumi dan Syifa Hadju segera melangkah ke tahap yang lebih serius.

Keduanya akan menggelar prosesi lamaran pada Kamis, 22 Januari 2026, yang dapat disaksikan publik melalui siaran langsung di SCTV.

Hal itu terungkap lewat unggahan akun Instagram @sctv pada Selasa (20/1/2026).

Baca Juga:

"The Engagement of El Rumi dan Syifa Hadju, Kamis (22/1/2026) pukul 15.30 WIB," tulis akun tersebut.

Akun tersebut juga menyebutkan bahwa kisah asmara El Rumi dan Syifa Hadju akan segera memasuki babak baru.

"El Rumi dan Syifa Hadju akan mengikat janji suci. Kamu siap menjadi saksinya?” tulis akun tersebut dalam unggahan lanjutan.

Baca Juga:

Lamaran El Rumi dan Syifa Hadju digambarkan sebagai simbol keseriusan hubungan yang selama ini terjalin di hadapan publik.

Unggahan itu juga mengajak pemirsa untuk ikut menjadi saksi momen spesial pasangan tersebut.

Pasangan El Rumi dan Syifa Hadju akan menggelar prosesi lamaran besok, Kamis, 22 Januari 2026 dan disiarkan langsung di televisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   El Rumi dan Syifa Hadju  El Rumi  Syifa Hadju  lamaran 
BERITA EL RUMI DAN SYIFA HADJU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp