Besok Grand Final BGCC 2025, Pertamina Patra Niaga Hadirkan Aksi Seru

jpnn.com - JAKARTA - Perjalanan Bright Gas Cooking Competition (BGCC 2025) akhirnya mencapai puncaknya, setelah melintasi empat kota besar di Indonesia.

Final ajang kuliner ini siap digelar pada Sabtu, 18 Oktober 2025 pukul 15.30 WIB di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta.

Dengan mengusung tema “Rasa Nusantara untuk Negeri”, BGCC menghadirkan semangat para pencinta kuliner dari berbagai daerah untuk menyalurkan kreativitas dan kecintaan terhadap masakan Indonesia.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB Pertamina Patra Niaga, Susanto August Satria mengatakan, sebanyak 12 finalis terbaik telah terpilih dari total pendaftar sebanyak 1600-an peserta babak penyisihan semifinal di Surabaya, Makassar, Jakarta, dan Medan. Mereka akan beradu keahlian dalam menciptakan sajian khas Nusantara yang menggugah selera.

"Mereka akan dinilai oleh tiga juri ternama Tanah Air – Chef Rudy Choirudin, Chef Nicky Tirta, dan Chef Aaron Laksana, yang akan menilai dari segi kreativitas, penyajian, hingga cita rasa autentik," tutur Susanto August Satria, Jumat (17/10).

Tak hanya memperebutkan hadiah utama berupa culinary art short course di Le Cordon Blue, Thailand, para pemenang juga berkesempatan mendapatkan uang tunai, logam mulia, serta berbagai hadiah menarik lainnya.

Dia menjelaskan, lebih dari sekadar kompetisi memasak, Bright Gas Cooking Competition menjadi wujud nyata kolaborasi PT Pertamina Patra Niaga bersama masyarakat dalam menyalakan semangat energi positif dan memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia ke seluruh penjuru negeri.

Keseruan acara tidak berhenti di dapur kompetisi. Pengunjung yang hadir juga bisa menikmati jajanan gratis dari delapan UMKM binaan Pertamina, mengikuti promo trade-in Bright Gas dengan gratis ongkir area Jakarta, hingga berkesempatan mendapatkan E-Voucher MyPertamina dan berbagai permainan interaktif di lokasi acara dengan mengajak pengunjung mencoba pengalaman menggunakan aplikasi MyPertamina.