Besok, Hasil Tes DNA Ridwan Kamil dan Putri Lisa Mariana Diumumkan
jpnn.com, JAKARTA - Hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dikabarkan akan diumumkan oleh Bareskrim Polri, besok, Rabu (20/8).
Informasi tersebut diungkapkan oleh Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar saat dihubungi Jpnn.com, Selasa (19/8).
"Besok diumumkan, informasi dari Bareskrim jam satu," kata Muslim.
Di sisi lain, Kuasa hukum Lisa Mariana, Johnboy Nababan mengungkapkan kliennya sangat menantikan pengumuman tersebut.
Kendati belum ada kepastian, Jhonboy menyatakan kliennya meyakini hasil tes DNA akan menunjukan sang putri ialah darah daging Ridwan Kamil.
"Sebagai seorang ibu, Lisa tetap yakin," tutur Jhonboy.
Sebelumnya, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana telah melakukan tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8).
Tes DNA tersebut dilakukan untuk menentukan identitas ayah kandung dari putri Lisa Mariana.