Besok MBG Jalan Lagi, BGN Mewanti-Wanti Mitra Tak Memainkan Harga Bahan Baku

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional atau BGN kembali melontarkan peringatan keras kepada seluruh mitra penyedia menu untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peringatan itu berupa wanti-wanti agar tidak ada permainan curang dalam pengadaan bahan baku menu MBG yang dialokasikan antara Rp 8000 - Rp 10.000 per porsi.

Menurut Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia menu MBG akan beroperasi lagi pada Selasa (31/3/2026). Dia mengingatkan seluruh SPPG menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara profesional dan berintegritas tanpa praktik curangan dalam pengadaan bahan baku.

Pimpinan BGN yang membidangi investigasi dan komunikasi publik itu menyatakan pihaknya tidak akan segan menjatuhkan sanksi tegas kepada mitra yang terbukti melakukan mark up (penggelembungan) harga bahan baku, apalagi sampai menekan kepala SPPG. Nanik menyebut sanksi itu berupa penghentian operasional sementara (suspensi) tanpa pemberian insentif karena pelanggaran tersebut masuk dalam kategori pelanggaran berat.

"Mitra yang mark up harga gila-gilaan dan menekan kepala SPPG , pengawas gizi, dan pengawas keungan, saya akan minta Kedeputian Tauwas (Pemantauan dan Pengawasan BGN, red) untuk suspend tanpa pemberian insentif," ujarnya di Jakarta, Minggu (29/3).

Nanik menegaskan praktik curang dalam MBG tidak hanya akan merugikan program, tetapi juga mencederai tujuan utama penyediaan layanan gizi bagi masyarakat. Mantan jurnalis itu menegaskan mitra penyedia menu MBG seharusnya bekerja sesuai aturan dan tidak mencari keuntungan berlebihan karena sudah sudah mendapatkan insentif.

"Saya minta untuk tidak diberikan insentif juga karena mitra yang demikian tidak akan pernah puas. Sudah dikasih insentif, masih saja nakal mark up harga bahan baku," ucap Nanik.

BGN pun mengharapkan peringatan itu menjadi perhatian serius seluruh mitra penyedia MBG, sehingga pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut bisa berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran seiring dimulainya operasional SPPG pada akhir Maret.

Untuk langkah penindakan, BGN akan menjatuhkan sanksi suspensi selama satu minggu kepada mitra yang terbukti melanggar. Masa suspensi itu dimaksudkan sebagai kesempatan bagi mitra untuk melakukan perbaikan dan menyatakan komitmen.