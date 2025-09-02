Close Banner Apps JPNN.com
Besok, Pengumuman Hasil SKD PKN STAN, Ini Jadwal Lengkapnya

Selasa, 02 September 2025 – 09:51 WIB
Besok, Pengumuman Hasil SKD PKN STAN, Ini Jadwal Lengkapnya - JPNN.COM
Politeknik Keuangan Negara STAN. Foto: dok. STAN

jpnn.com, JAKARTA - Pengumuman hasil SKD PKN STAN dilaksanakan Rabu, 3 September 2025.

Tersedia 500 formasi yang disiapkan pemerintah untuk lulusan SMA/SMK/MA sederajat terbaik bangsa.

Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Evy Mulyani, Ak., M.B.A., Ph.D. CA, CACP, CRGP, memastikan tidak ada kemunduran jadwal. 

"Semua sesuai dengan linimasa yang sudah kami sampaikan dalam pengumuman SPMB dalam tautan https://pknstan.ac.id/spmb_pm_25," kata Evy kepada JPNN, Selasa (2/9).

Dia membeberkan, seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk lulusan jenjang pendidikan menengah/sederajat SPMB-PM 2025 sudah masuk tahapan persiapan pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar (SKD).

Evy juga mengimbau kepada para peserta untuk memantau kanal kemenkeu.go.id/PKNSTAN.

"Pengumuman hasil SKD PKN STAN direncanakan dilaksanakan 3 September, sebagaimana tercantum dalam timeline yang telah disampaikan dalam pengumuman SPMB PKN STAN," ucapnya.

Adapun jadwal SPMB-PM 2025 sebagai berikut:

Pengumuman hasil SKD PKN STAN akan dilaksanakan besok dan tidak ada kemunduran jadwal.

