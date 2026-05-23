Best Human Capital Awards 2026 Dorong Transformasi SDM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi sumber daya manusia atau SDM dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis di tengah tekanan geopolitik global, disrupsi teknologi, serta perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.

Isu tersebut menjadi sorotan dalam Malam Puncak Penghargaan Best Human Capital Awards 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, 22 Mei 2026.

Penghargaan diberikan kepada perusahaan dan instansi yang dinilai berhasil menciptakan lingkungan kerja positif, mengembangkan keterampilan serta kompetensi karyawan, sekaligus meningkatkan produktivitas untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

“Pengembangan SDM yang efektif merupakan sebuah investasi jangka panjang yang dapat membawa dampak positif bagi kinerja dan produktivitas perusahaan atau instansi,” ujar

Ketua Penyelenggara Best Human Capital Awards 2026, Juanda Jafar.

Dia mengatakan transformasi SDM merupakan proses fundamental untuk mengubah fungsi SDM dari yang semula bersifat administratif menjadi lebih strategis dan produktif.

Menurutnya, transformasi tersebut penting untuk meningkatkan pengalaman karyawan, efisiensi, inovasi, serta memastikan SDM mampu mendorong kesuksesan dan keberlanjutan bisnis di masa depan.

Juanda berharap para penerima penghargaan Best Human Capital Awards 2026 dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan dan instansi lain dalam meningkatkan kualitas SDM.