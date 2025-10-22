Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Best, Lagu Cinta Sederhana dari Morad

Rabu, 22 Oktober 2025 – 14:14 WIB
Best, Lagu Cinta Sederhana dari Morad - JPNN.COM
Penyanyi Morad. Foto: Dok. Silver Records/Juan Akbar

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Jakarta, Morad baru saja melepas single teranyar yang bertitel Best.

Lagu tersebut diluncurkan berselang satu tahun setelah dirinya sukses merilis mini album The Fool.

Morad mengatakan bahwa Best merupakan lagu yang bercerita tentang momen sederhana bersama orang tercinta.

Baca Juga:

"Ketika bersama orang yang kita cintai, hal-hal yang sederhana bisa menjadi spesial dan kehadirannya membuat segalanya terasa cukup. Dengan lirik seperti ‘The only crowd I need is you by my side, the only noise I need is your laugh tonight,’ menggambarkan kisah cinta yang intim,” ungkap Morad, Rabu (22/10).

Lagu Best diproduseri oleh Morad bersama pianis Restha Wirananda.

Menurutnya, Best direncanakan menjadi single pembuka menuju mini album selanjutnya.

Baca Juga:

Morad memberi bocoran bahwa lagu-lagu dalam album nanti bernuansa lebih cerah dibandingkan karya sebelumnya.

Dalam rangka memperkenalkan single Best, Morad saat ini tengah menjalani tur bertajuk Jatuh Samar 2025 Tour bersama Romantic Echoes.

Penyanyi asal Jakarta, Morad baru saja melepas single teranyar yang bertitel Best.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Morad  Penyanyi Morad  Lagu Morad  Morad Best 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp