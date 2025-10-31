Bestari Barus PSI: PDIP Seharusnya Sudah Berdamai dengan Sejarah, Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menilai rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto merupakan langkah yang tepat dan berani.

Dia menegaskan bangsa Indonesia perlu menilai Soeharto secara utuh - bukan hanya dari sisi kontroversinya, tetapi juga dari kontribusinya yang besar bagi pembangunan nasional.

“Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus. Ia membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,” kata Bestari di Jakarta, Jumat (31/10).

Bestari mengkritik sikap sebagian politikus PDIP yang menolak usulan tersebut.

Menurutnya, penilaian subjektif satu-dua orang tidak sepatutnya memengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan siapa yang layak menerima gelar pahlawan nasional.

“Pernyataan sikap satu atau dua orang dari PDIP tentu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Saya yakin pemerintah memiliki mekanisme dan pendalaman yang komprehensif. Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapapun yang akan ditetapkan nantinya pasti telah memenuhi kriteria,” tegas Bestari.

Bestari juga menilai komentar negatif yang disertai kalimat merendahkan terhadap Soeharto menunjukkan pandangan yang tidak objektif terhadap sejarah.

“Kalimat seperti ‘apa hebatnya Soeharto?’ itu sangat tidak bijak. Justru kami melihat Soeharto sebagai sosok yang hebat karena berhasil menumpas gerakan 30 September yang menelan banyak korban jiwa dan mengancam keutuhan bangsa. Tanpa langkah tegas itu, mungkin arah sejarah Indonesia akan berbeda,” ujarnya.