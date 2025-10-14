Close Banner Apps JPNN.com
Bestari Harap Jokowi pada Waktunya Akan Menjadi Bagian PSI

Selasa, 14 Oktober 2025 – 15:36 WIB
Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Ilustrasi. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyebut Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) memang diharapkan bisa bergabung ke parpol berlambang Gajah itu.

Dia berkata demikian demi menanggapi pernyataan terbaru Jokowi yang mengaku siap memenangkan PSI.

"Kami betul berharap Pak Jokowi pada waktunya berkenan menjadi bagian dari PSI," kata Bestari kepada awak media, Selasa (14/10).

Dia bahkan mengatakan PSI hingga kini masih menjadikan sosok Jokowi sebagai inspirator dalam berpolitik.

"Sebenarnya PSI telah terlebih dahulu meletakkan Pak Jokowi sebagai inspirator bagi seluruh kami kader pengurus dan anggota PSI," ungkap Bestari.

Sebelumnya, Jokowi sempat bertemu para elite PSI setelah diundang menghadiri acara partai itu di Bali awal bulan ini. 

Jokowi dalam pertemuan memberikan arahan tentang kerja-kerja politik yang perlu dilakukan PSI ke depan.

"Ya, suruh berbicara, ya, saya bicara begitu saja, dari pengalaman. Kerja-kerja politik yang saya alami saya sampaikan, apa kerja-kerja di bawah dengan rakyat seperti apa kira-kira itu aja nggak ada yang lain," kata dia, Senin (13/10).

