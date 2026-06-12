Betapa Bahagianya Quinones Jadi Pencetak Gol Pertama Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 – 06:19 WIB

jpnn.com - MEXICo CITY - Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan melawan Afrika Selatan.

Berlaga di hadapan publik Mexico City Stadium, Jumat (12/6) dini hari WIB, skuad asuhan Javier Aguirre itu menang dengan skor 2-0.

Pada laga ini bintang kemenangan tim berjuluk El Tricolor yakni Julian Quinones.

Pemain kelahiran 24 Maret 1997 itu mencetak gol pembuka Meksiko di Piala Dunia 2026 pada menit ke-9 seusai memanfaatkan kesalahan Yaya Sithole.

Gol tersebut membuat penonton yang datang ke Mexico City Stadium bergemuruh dan merayakan bersama pemain berdarah Kolombia itu.

Quinones mengaku senang bisa mencetak gol di hadapan 80 ribu penggemar Meksiko yang hadir.

Mantan penggawa Al-Qadsiah FC itu termotivasi untuk bisa memberikan persembahan terbaik kepada para fan Meksiko yang hadir di stadion.

“Saya senang untuk bisa mencetak gol di Piala Dunia pertama saya. Bermain di stadion yang spektakuler dengan penggemar yang luar biasa,” katanya.