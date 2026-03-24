JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Betapa Senang Hati John Herdman setelah Timnas Indonesia Kedatangan Elkan Baggott

Selasa, 24 Maret 2026 – 21:44 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman saat memimpin latihan jelang FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts and Nevis di Stadion Madya, Jakarta, Selasa (24/3). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Timnas Indonesia kembali memanggil Elkan Baggott untuk menghadapi FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts and Nevis.

Pemain kelahiran 23 Oktober 2002 itu masuk dalam lis akhir pemanggilan Skuad Garuda.

Sebelumnya, terakhir kali Elkan bermain bersama Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 lalu.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyambut positif kehadiran pemain asal klub Ipswich Town tersebut.

Dengan postur menjulang mencapai 196 cm itu, pemain kelahiran Bangkok tersebut dibutuhkan untuk mengawal lini belakang skuad Garuda.

“Dia punya postur tinggi mencapai tujuh kaki. Saya pikir dia merupakan pemain masa depan di Timnas Indonesia. Dalam dua laga ini saya berharap besar kepadanya,” ujar Herdman.

Mantan pelatih Kanada itu tercatat sudah memantau sejak lama Elkan Bagott yang kini berkarier di kompetisi Negeri Ratu Elizabeth.

Dengan pengalamannya bermain di Inggris, diharapkan Elkan berkontribusi pada Timnas Indonesia di FIFA Series 2026.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman antusias dengan Elkan Baggott saat FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts and Nevis, Jumat (27/3)

TAGS   Elkan Baggott  Timnas Indonesia  John Herdman  FIFA Series 2026 
