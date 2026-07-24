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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Betapa Senang Hati Shin Tae-yong setelah Persija Rekrut Nadeo Argawinata

Jumat, 24 Juli 2026 – 08:17 WIB
Betapa Senang Hati Shin Tae-yong setelah Persija Rekrut Nadeo Argawinata - JPNN.COM
Nadeo Argawinata, beberapa waktu lalu. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menyambut positif kedatangan Nadeo Argawinata dari Borneo FC.

Manajer kelahiran 11 Oktober 1970 itu menilai bahwa mantan penggawa Bali United tersebut bakal berkontribusi banyak untuk Macan Kemayoran pada musim mendatang.

Mantan pelatih Korea di Piala Dunia 2018 itu sejatinya sudah mengetahui kemampuan Nadeo saat kerja bareng di Timnas Indonesia.

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Tidak heran Shin kemudian senang manajemen Persija mendatangkan satu di antara pemain skuad Garuda yang pernah sama-sama kerja sama sejak Piala AFF hingga Kualifikasi Piala Dunia, hingga Piala Asia AFC.

“Nadeo merupakan kiper berlevel tim nasional. Bersama Aqil Savik kehadiran mereka akan makin memperkuat lini pertahanan Persija dan membantu tim meraih prestasi yang lebih baik,” ujar Shin.

Manajemen Persija Jakarta akhirnya mendatangkan Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan skema transfer Aditya Warman dan Ibrah Ohorella.

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Dikabarkan Persija rela merogoh kocek hingga 12 miliar ditambah dua pemain muda tersebut untuk menebus Nadeo dari tim asal Kalimantan Timur itu.

Nadeo sendiri diikat kontrak manajemen Persija Jakarta dengan durasi lima tahun.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menyambut positif kedatangan Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Kamis (23/7)

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TAGS   Persija  Nadeo Argawinata  Shin Tae Yong  Super League 
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