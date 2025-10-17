Bethsaida Healthcare Raih Penghargaan Terbaik dalam Transformasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi digital menyeluruh yang dilakukan oleh Bethsaida Healthcare mendapatkan penghargaan “Best Digital Transformation & Integrated Healthcare Innovation” untuk kategori Best Healthcare Company di CNBC Indonesia Awards 2025. Hal ini karena apa yang dilakukan Bethsaida dinilai telah berdampak pada kemudahan akses layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

"Bagi kami, transformasi digital adalah fondasi ekosistem kesehatan yang tangguh, efektif, dan berdampak luas," kata Chief Executive Officer (CEO) Bethsaida Healthcare Norman Daulay dalam keterangan resminya, Jumat (17/10).

Penghargaan diserahkan Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI L. Rizka Andalusia di Trans Media Building, Kamis (16/10), kepada CEO Bethsaida Healthcare, Norman Daulay.

Menurut Norman, pencapaian ini merupakan pengakuan atas keberhasilan Bethsaida Healthcare dalam melakukan transformasi digital secara menyeluruh di seluruh lini layanan kesehatan. Mulai dari sistem informasi rumah sakit, integrasi data klinis antar unit, hingga pengembangan layanan digital patient journey yang berfokus pada kenyamanan dan keselamatan pasien.

"Melalui inovasi digital yang terintegrasi, kami telah berhasil menghadirkan layanan kesehatan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses," ucapnya.

Implementasi teknologi yang dilakukan seperti Advanced Electronic Medical Record System (EMR), Digitalized Patient Journey, Integrated Medical Device, serta AI-Assisted Clinical Monitoring menjadi bagian dari langkah nyata menuju hospital modern berbasis data dan kolaborasi.

"Pengakuan ini kami persembahkan bagi seluruh tim dan mitra yang bekerja dengan dedikasi," tuturnya.

Dia menambahkan pencapaian validasi HIMSS EMRAM Tingkat 6 menegaskan langkah berkelanjutan menuju Smart Hospital.