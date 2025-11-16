Bethsaida Hospital Gading Serpong Hadirkan Layanan Modern dan Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - Bethsaida Hospital Gading Serpong terus memperkuat posisinya sebagai penyedia layanan kesehatan yang modern, aman, dan terpercaya.

Rumah sakit swasta pertama di kawasan Gading Serpong tersebut menjadi pelopor layanan kesehatan terpadu.

"Kami ingin setiap keluarga merasa ditemani, diperhatikan, dan didukung," kata Direktur Bethsaida Hospital Gading Serpong, dr. Pitono, Minggu (16/11).

Sejak berdiri, Bethsaida Hospital memainkan peran penting layanan kesehatan di Tangerang, dan sekitarnya. Reputasi tersebut dibangun melalui komitmen menghadirkan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan, keramahan, serta teknologi medis yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

"Kami hadir di Gading Serpong bukan hanya sebagai fasilitas kesehatan, tetapi sebagai sahabat yang tumbuh bersama masyarakat," ujarnya.

Setiap hari, rumah sakit ini melayani berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat mulai dari pemeriksaan rutin, konsultasi spesialis, tindakan gawat darurat, hingga prosedur medis lanjutan. Kepercayaan tersebut lahir dari kualitas para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang bekerja dengan dedikasi tinggi.

"Mereka menjadi garda depan yang memastikan pasien pulih dengan senyum, keluarga kembali merasa tenang, dan harapan masyarakat terus tumbuh," ungkapnya.

Untuk menjawab kebutuhan warga urban yang semakin kompleks, Bethsaida Hospital Gading Serpong menghadirkan berbagai Center of Excellence, antara lain Heart & Vascular Center, Women’s Health Center, Bethsaida Hospital Dental Center dan Digestive Center.