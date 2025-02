Bethsaida Hospital Raih Smart Hospital of the Year di Global Health Awards 2025 

jpnn.com - JAKARTA - Bethsaida Hospital meraih penghargaan sebagai Smart Hospital of the Year in Indonesia di ajang Global Health Awards 2025.

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan transformasi digital yang diterapkan Bethsaida Hospital dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Award ini merupakan pengakuan terhadap upaya Bethsaida Hospital, khususnya Bethsaida Hospital Serang dalam mengintegrasikan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, akurasi diagnostik, serta pengalaman pasien.

Digitalisasi yang diterapkan mencakup sistem rekam medis elektronik, alat skrining dan diagnostik yang terintegrasi, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam analisis kesehatan, serta sistem manajemen rumah sakit berbasis data yang memungkinkan efisiensi operasional dan peningkatan keselamatan pasien.

CEO Bethsaida Healthcare Hananiel Prakarsya Wijaya mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi dalam dunia kesehatan. Bukan hanya di Bethsaida Hospital Serang, tetapi juga di seluruh jejaring Bethsaida Healthcare lainnya.

"Kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan kesehatan yang semakin modern, efisien, berlandaskan empati dan berpusat pada pasien. Digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi merupakan langkah nyata kami dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutur Hananiel Prakarsya Wijaya dalam pernyataan resminya, Kamis (27/2).

Sebagai bagian dari infrastruktur layanan kesehatan di Indonesia yang terus bertransformasi, Bethsaida Healthcare akan terus memperkuat ekosistem digitalnya dengan menghadirkan solusi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Investasi dalam pengembangan teknologi kesehatan dan peningkatan kompetensi tenaga medis menjadi prioritas utama guna memberikan layanan terbaik.

"Kami mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh pasien, tenaga medis, serta mitra yang telah mendukung perjalanan transformasi digital ini. Kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat menjadi landasan utama dalam setiap inovasi yang dikembangkan," kata Hananiel.