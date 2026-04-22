JPNN.com - Entertainment - Gosip

Betrand Peto Dituduh Mencuri Parfum Hingga Uang, Pengacara Bantah, Sebut Bon Masih Ada

Rabu, 22 April 2026 – 23:23 WIB
Betrand Peto difitnah. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Nama penyanyi Betrand Peto sempat dibicarakan di sosial media gegara dituduh mencuri parfum milik Sarwendah hingga mencuri uang.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang lantas mengklarifikasi tuduhan-tuduhan tersebut.

"Bicara tentang adanya berita mengenai masalah Onyo curi parfum, curi uang ya, dan sudah disampaikan bahwa itu tidak benar, ya. Tidak benar dalam arti kata tidak ada curi parfum," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Baca Juga:

Dia pun menyayangkan adanya tuduhan-tuduhan semacam itu kepada Betrand Peto akrab disapa Onyo.

Sebab soal parfum, Onyo memang membeli produk dengan merek yang sama karena terinspirasi dari aroma yang dipakai oleh sang bunda, Sarwendah.

Adapun parfum tersebut dibeli oleh Onyo sebagai hadiah untuk kekasih hatinya.

Baca Juga:

Minola mengatakan, berdasarkan pengakuan putra Ruben Onsu tersebut, bon pembelian parfum itu pun masih disimpan.

"Sebagai seorang remaja, pasti yang idolanya adalah bundanya. Dan ketika dia menaksir seorang wanita dan ingin memberikan hadiah parfum, tentu sangat wajar sekali kalau referensinya adalah parfum yang sering dipakai oleh bundanya, kan begitu," tuturnya.

BERITA BETRAND PETO LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
