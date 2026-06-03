Betrand Peto Minta Pihak Lain Tidak Ikut Campur dalam Konflik Ruben Onsu dan Sarwendah,

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Betrand Peto Putra Onsu atau Onyo turut berkomentar mengenai perselisihan orang tua angkatnya, Ruben Onsu dan Sarwendah.

Sebagai anak, Onyo mengaku prihatin melihat kedua orang tua sambungnya masih berseteru setelah berpisah.

Dia meminta masyarakat maupun orang-orang di sekitar Ruben dan Sarwendah untuk tidak ikut campur dalam persoalan rumah tangga mereka.

Onyo berharap semua pihak memberikan ruang agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

"Aku saja sebagai anaknya tidak ikut campur," kata Onyo, dikutip dari tayangan Reyben Entertainment di YouTube, Rabu (3/6).

Onyo menuturkan dirinya berbicara sebagai anak yang selama ini tumbuh dan dibesarkan oleh Ruben serta Sarwendah.

"Semoga bisa kelar ini permasalahannya. Saya juga berharap, baik saudara kandung maupun pihak lainnya, tidak ikut campur dalam persoalan ini," ujarnya.

Dia juga berharap pandangannya dapat dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap kedua orang tua angkatnya.