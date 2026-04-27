Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Beurer Hadirkan Menstrual Relax, Solusi Redakan Nyeri Haid Tanpa Obat

Senin, 27 April 2026 – 04:34 WIB
Peluncuran Menstrual Relax, sebagai solusi non-obat untuk membantu meredakan nyeri haid. Foto: Beurer

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan alat kesehatan asal Jerman, Beurer menghadirkan solusi praktis tanpa obat untuk mengatasi nyeri saat haid, yakni Menstrual Relax.

Managing Director PT Beurer Healthcare and Wellbeing Indonesia Aria Verdin Jelita, mengatakan Menstrual Relax menggabungkan teknologi Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS).

Teknologi tersebut untuk mengurangi rasa nyeri serta terapi panas yang memberikan efek hangat dan relaksasi.

“Solusi ini bisa digunakan kapan saja ketika dibutuhkan dengan durasi maksimal 30 menit,” ujar Aria, di Jakarta, Minggu (26/4).

Aria mengungkapkan, Menstrual Relax hadir dalam dua tipe, yakni EM50 dan EM55, yang dirancang untuk membantu meredakan nyeri haid maupun nyeri akibat endometriosis tanpa penggunaan obat.

Kedua tipe tersebut diklaim memiliki desain fleksibel dan lembut, sehingga dapat mengikuti bentuk tubuh serta memberikan kenyamanan saat digunakan dalam berbagai aktivitas.

Selain itu, perangkat ini juga dinilai praktis karena hanya memerlukan satu tombol untuk pengoperasian, dapat digunakan di rumah maupun saat beraktivitas, serta dilengkapi indikator LED untuk menandai kondisi baterai.

Aria berharap inovasi tersebut dapat membantu perempuan tetap merasa aman dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari, baik di dalam maupun di luar rumah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Beurer  nyeri haid  haid 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp