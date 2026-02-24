Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Bezzecchi Bersinar di Pramusim MotoGP 2026, Tapi Masih Ragu Saingi Marc Marquez, Kenapa?

Selasa, 24 Februari 2026 – 12:52 WIB
Bezzecchi Bersinar di Pramusim MotoGP 2026, Tapi Masih Ragu Saingi Marc Marquez, Kenapa? - JPNN.COM
Marco Bezzecchi. Foto: motogp

jpnn.com - Sorotan publik mengarah ke Marco Bezzecchi menjelang bergulirnya MotoGP 2026.

Performa impresif Bezzecchi dalam rangkaian tes pramusim membuat namanya disebut-sebut sebagai kandidat kuat perebut gelar juara.

Pembalap Aprilia itu menunjukkan sinyal kebangkitan dengan hasil menjanjikan.

Baca Juga:

Bezzecchi tampil kompetitif sejak tes Sepang hingga Buriram, bahkan menutup uji coba terakhir sebagai yang tercepat secara keseluruhan.

Hasil itu membuat juara bertahan MotoGP Marc Marquez menempatkan Bezzecchi sebagai salah satu pesaing utama dalam perburuan titel musim ini.

Namun, pembalap asal Italia itu memilih menahan diri dari euforia berlebihan.

Baca Juga:

Bezzecchi menegaskan dirinya tetap berpijak pada realita dan tidak ingin terjebak ekspektasi terlalu tinggi.

"Saya selalu berusaha untuk tidak terlalu berharap," ucap Bezzecchi dilansir GPOne.

Marc Marquez menyebut Marco Bezzecchi sebagai kandidat juara MotoGP 2026, tetapi respons sang pembalap justru di luar dugaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP 2026  Marquez  Marco Bezzecchi  Marc Marquez  MotoGP 
BERITA MOTOGP 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp