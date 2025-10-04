Bezzecchi Juara Sprint MotoGP Indonesia, Marc Marquez Kena Penalti, Pecco Juru Kunci

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 15:52 WIB

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Pemegang rekor lap di Sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Marco Bezzecchi, tampil luar biasa pada Sprint MotoGP Indonesia, Sabtu (4/10) sore WITA.

Bezzecchi yang memulai sprint dari pole position mengalami masalah saat stat hingga terdampar ke rombongan kedua.

Di depan, Fermin Aldeguer melaju tak tertahan.

Namun, Bezzecchi dengan penuh kepastian menyalip semua serigala di depannya.

Ada persaingan ketat di dua lap terakhir antara Aldeguer vs Bezzechi. Saling menyalip, tetapi Bezzecchi akhirnya meredam upaya Aldeguer menjadi pembalap paling muda yang memenangi sprint.

Sedikit ke belakang, Marc Marquez sejatinya juga luar biasa. Sempat harus melakoni long lap penalty lantaran dianggap 'membuang' Alex Rins ke luar lintasan, Marc lalu tampil ganas hingga akhirnya finis di urutan ke-7, jauh lebih baik dari Francesco 'Pecco' Bagnaia yang menjadi juru kunci.