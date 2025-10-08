BFI Finance Tawarkan Kemudahan Pembiayaan Mesin dalam Pameran All Print Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) kembali ambil bagian dalam Pameran All Print Indonesia 2025 di Jakarta, 8–11 Oktober 2025 dengan membuka stand di Hall C3 Jakarta International (JI) Expo Kemayoran.

Sebagai perusahaan multifinance satu-satunya yang berpartisipasi dalam pameran internasional ini, BFI Finance hadir lebih dekat memberikan solusi pembiayaan mesin untuk para pelaku usaha percetakan dan pegiat ekosistem industri terkait.

BFI Finance memberikan kemudahan layanan pembiayaan mesin, baik untuk pembelian unit maupun pembiayaan dengan jaminan invoice mesin dalam mendukung akses permodalan dan operasional usaha.

Tak tanggung-tanggung, BFI Finance menyediakan promo pembiayaan dengan bunga 0% (nol persen), free biaya admin, dan diskon provisi.

“Industri percetakan di Indonesia terus bertumbuh dengan inovasi dan potensi bisnis yang berdaya saing global. Di sinilah BFI Finance mendukung peningkatan industri printing melalui solusi pembiayaan mesin dengan promo-promo menarik yang tidak boleh dilewatkan karena berlaku sampai akhir tahun ini saja,” ujar Corporate Business Head BFI Finance Stanly Darisang.

Promo bunga 0% diperuntukkan hanya untuk tahun pertama pembiayaan bagi para debitur yang membeli unit mesin melalui supplier rekanan BFI Finance.

Untuk promo bebas biaya admin dan diskon biaya provisi, hanya berlaku bagi konsumen yang mengajukan pembiayaan pada periode program promo, yakni mulai 8 Oktober hingga 31 Desember 2025. Tentunya BFI Finance akan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen calon konsumen serta melakukan analisis kelayakan kredit secara menyeluruh.

“Dari piutang yang dikelola hingga Juni 2025, pembiayaan mesin paling banyak berasal dari sektor printing. Tak hanya badan usaha berbentuk CV, UD, FA, atau pun PT, konsumen atau debitur perorangan juga dapat difasilitasi oleh BFI Finance. Pembiayaan mesin ini juga terbuka bagi industri bisnis percetakan, manufaktur, woodworking, industri alat kesehatan, IT equipment, serta sektor food beverage dan mesin support contohnya genset atau welding,” ungkap Machinery Head BFI Finance Amelia Tjahjadi.