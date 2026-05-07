BFI RUN 2026: Tembus 10 Ribu Pelari, Total Hadiah Rp1,2 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) kembali menggelar kompetisi lari BFI RUN untuk kesembilan kalinya.

Event lari yang tembus mencapai 10 ribu peserta ini bakal digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Minggu (24/5) dengan total hadiah sebesar Rp1,2 miliar.

Tak hanya memperebutkan hadiah podium, para pelari kategori Half Marathon (HM) kembali berpeluang berlomba ke dua destinasi maraton internasional, yakni Sydney Marathon yang merupakan salah satu World Marathon Major (WMM) dan Yokohama Marathon.

“Kami sangat mengapresiasi sambutan positif dari para runners dan masyarakat terhadap BFI RUN setiap tahunnya. Tahun ini kami menambah kuota menjadi 10.000 peserta, jumlah terbanyak sepanjang pelaksanaan BFI RUN sejak 2016," ujar Sudjono, Direktur BFI Finance.

Bahkan, penjualan tiket lomba semua kategori (HM, 10K, dan 5K) yang dibuka pada 12 Desember 2025 telah habis terjual dalam waktu singkat.

"Hingga saat ini, panitia penyelenggara terus mematangkan serangkaian persiapan, mulai dari rute lari, penyediaan tenaga dan fasilitas medis, tata letak race village, serta fasilitas pendukung lainnya. Keamanan dan kenyamanan peserta selama acara adalah prioritas yang selalu kami jaga,” papar Sudjono.

Para pelari di kategori HM diharapkan bisa mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk mengaspal pada hari lomba BFI RUN 2026 mendatang karena Overseas Marathon Challenge kali ini sangat menarik.

Delapan peserta beruntung yang berhasil finis dengan di bawah 2 jam 00 menit, akan berlomba ke Sydney Marathon pada 30 Agustus 2026.