BGN Bidik Target Layanan MBG Setara Populasi Korsel Sebelum Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya kini tengah mengejar target layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setara populasi Korea Selatan, yakni 51,5 juta jiwa.

"Kami sedang mengejar target untuk bisa mencapai populasi Korea Selatan, 51,5 juta (penduduk). Target kami itu, mungkin minggu depan bisa kami capai," kata Dadan dalam keterangannya, Rabu (10/12).

Dadan menyebut hingga saat ini, telah berdiri 17.060 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan potensi layanan MBG menjangkau 49 juta penerima manfaat.

Menurut Dadan, capaian jumlah tersebut itu setara dengan total penduduk di tiga negara ASEAN, yaitu Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

"Alhamdulillah hari ini, sudah ada 17.060 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi, di 509 kabupaten, di 7.022 kecamatan dan sudah berpotensi melayani 48 juta mendekati 49 juta penerima manfaat. Bahwa apa yang dilakukan Badan Gizi Nasional sekarang, sudah bisa memberi makan seluruh tiga negara di ASEAN, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam," ujar Dadan.

Akhir Tahun, Targetkan 60 Juta Penerima Manfaat

Lebih lanjut Dadan menjelaskan target awal pemerintah pada 2025 ini hanya membangun 5 ribu SPPG dengan alokasi dana Rp 71 triliun untuk melayani maksimal 17,5 juta penerima manfaat.