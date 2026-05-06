BGN Dorong Kampus Jadikan Program MBG Laboratorium Hidup Riset & Kajian

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik S. Deyang mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai ruang pembelajaran nyata bagi dunia kampus.

BGN pun mengajak seluruh sivitas akademika di universitas menjadikan Program MBG sebagai laboratorium hidup yang menumbuhkan ekosistem riset, kajian, serta pengembangan pendidikan yang berkualitas.

Nanik mengatakan BGN membuka ruang bagi perguruan tinggi memberikan masukan supaya Program MBG berjalan lebih efektif.

"MBG adalah laboratorium bagi kampus. Semua fakultas bisa terlibat dan mengambil peran sesuai bidangnya," kata Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (5/5).

Nanik mengungkapkan bahwa Program MBG itu lahir dari kepedulian atas masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses pangan layak.

“Masih banyak saudara kita yang belum bisa makan dengan baik. Ini yang menjadi semangat utama Program MBG," ungkap Nanik.

Nanik menjelaskan salah satu kontribusi yang diharapkan ialah keterlibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN), khususnya dari bidang kesehatan.