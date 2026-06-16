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JPNN.com - Nasional - Humaniora

BGN Fokus Evaluasi SPPG, Dapur MBG yang Ada Tetap Lanjut

Selasa, 16 Juni 2026 – 05:04 WIB
BGN Fokus Evaluasi SPPG, Dapur MBG yang Ada Tetap Lanjut - JPNN.COM
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari ditemui seusai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026). Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya

jpnn.com - JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) akan memfokuskan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN melakukan moratorium pembentukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

BGN fokus memperbaiki pèngelolaan dapur MBG yang sudah ada, dengan memanfaatkan waktu libur sekolah menjelang tahun ajaran baru 2026/2027 untuk mengevaluasi tata kelola.

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"Jadi mohon bersabar, tapi target kami memang tadi sudah kami sampaikan juga satu bulan ini apa, lalu mungkin 3 bulan ke depan itu apa. Yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan hentikan semua dan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik kondisi di lapangan, lebih rapi," kata Agustina seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (15/6).

Dengan demikian, dapur SPPG yang sudah ada tetap berjalan dan diharapkan begitu masuk tahun ajaran baru, semua dapur MBG bisa lebih baik operasionalnya.

Ditekankan bahwa BGN fokus melakukan validasi penerima manfaat yang riil di semua wilayah untuk disesuaikan dengan kebutuhan dapur MBG.

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Untuk itu, jelasnya, setelah mengetahui penerima manfaat barulah bicara kebutuhan dapur.

"Kalau sebelumnya, utamakan pembentukan dapur, tetapi sekarang fokus penerima manfaat dulu. Insentif juga akan diubah tidak sama Rp 6 juta, tapi insentif disesuaikan dengan penerima manfaat yang dilayani," ujar Agustina.

BGN fokus memperbaiki pèngelolaan dapur MBG yang sudah ada, dengan memanfaatkan waktu libur sekolah.

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TAGS   SPPG  Agustina Arumsari  makan bergizi gratis  Komisi IX DPR 
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