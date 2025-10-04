Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BGN Gelar Bimtek untuk 1.800 Personel SPPG di Bogor & Sukabumi

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 17:23 WIB
BGN Gelar Bimtek untuk 1.800 Personel SPPG di Bogor & Sukabumi
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan bagi 1.800 orang penjamah pangan dari wilayah Bogor dan Sukabumi pada 4–5 Oktober 2025. Foto: dok sumber

jpnn.com, BOGOR - Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan bagi 1.800 orang penjamah pangan dari wilayah Bogor dan Sukabumi pada 4–5 Oktober 2025.

Kegiatan resmi dibuka oleh Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Dr. Nurjaeni.

Peserta Bimtek berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sehari-hari melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut atas kejadian menonjol gangguan pencernaan di beberapa wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas penjamah pangan untuk menjamin standar keamanan pangan di lapangan.

Dalam sambutannya, Dr. Nurjaeni menegaskan pentingnya peran penjamah makanan sebagai garda terdepan dalam memastikan makanan yang disajikan untuk masyarakat aman dan bergizi.

“Keamanan pangan adalah kunci dalam mendukung kesehatan masyarakat. Melalui Bimtek ini, kami berharap seluruh penjamah makanan dapat lebih disiplin menerapkan standar kebersihan dan sanitasi, sehingga terhindar dari potensi kontaminasi yang dapat menimbulkan keracunan atau penyakit bawaan pangan,” ujar Dr. Nurjaeni.

Lebih lanjut, Dr. Nurjaeni menekankan bahwa SPPG diharapkan memiliki kesiapan penuh dalam pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, melalui penerapan standar ketat, antara lain adanya chef bersertifikat di dapur SPPG, penerapan rapid test food, penggunaan filter untuk air sumur atau air keran, penggunaan air galon untuk memasak, sterilisasi food tray, dan lainnya.

Materi yang diberikan dalam Bimtek meliputi:

