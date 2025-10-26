BGN Gelar Bimtek untuk 35.000 Penjamah Pangan MBG

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota mengadakan bimbingan teknis (bimtek) bagi 35.000 penjamah pangan makan bergizi gratis (MBG) di 38 kabupaten dan kota di Pulau Jawa di Kabupaten Lumajang tanggal 25-26 Oktober 2025.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas penjamah pangan dalam menerapkan praktik pengolahan pangan yang aman, bersih, dan bergizi, untuk mendukung kesehatan masyarakat yang lebih baik.

“Bimbingan teknis ini adalah wujud komitmen BGN bersama jajaran Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan keterampilan penjamah pangan. Hal ini bertujuan menghasilkan pangan siap saji yang aman dan bergizi, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," kata Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Nurjaeni.

Bimbingan teknis ini menitikberatkan pada beberapa materi utama, yaitu pembersihan dan sanitasi peralatan, pemeliharaan lingkungan kerja serta pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, pengendalian cemaran pangan, higienitas dan proses produksi pangan siap saji yang aman.

Peserta bimtek mendapatkan pelatihan mengenai pemilihan bahan pembersih dan sanitizer yang food grade sesuai standar agar tidak menimbulkan residu berbahaya.

Proses pembersihan dijelaskan secara detail meliputi scraping (mengikis sisa makanan), pencucian dengan deterjen, pembilasan, penyemprotan sanitizer, dan pengeringan peralatan.

Penjamah diajarkan menyimpan peralatan di tempat yang higienis seperti rak dengan jarak aman dari lantai, dinding, maupun langit-langit, untuk menghindari kontaminasi silang.

"Sanitasi rutin pada permukaan kerja dilakukan minimal sebelum dan sesudah proses produksi menggunakan kain lap dan sanitizer berbasis alkohol 70%," kata Nurjaeni.