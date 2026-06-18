BGN Hentikan Pembagian MBG Selama Libur Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara itu diatur melalui Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Operasional SPPG pada saat Periode Hari Libur Dalam Rangka Penyelenggaraan Program MBG Pada Tahun Anggaran 2026.

Menurut dia, surat edaran itu dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBG pada SPPG.

“Kebetulan kan memang libur sekolah, ya. Secara formal dari Kementerian Pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 23 Juli 2026,” ucap Sari di Kantor BGN, pada Kamis (18/6).

Dia menuturkan, saat Ramadan lalu, MBG diberikan dalam sistem bundling untuk buka puasa. Namun, untuk libur kali ini, MBG ditiadakan.

“Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah benar-benar tidak mendistribusikan MBG, dengan maksud tadi, untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya,” jelasnya.

Selama libur tersebut, setiap SPPG juga tidak akan mendapatkan insentif sebesar 6 juta per hari karena tidak melakukan operasionalisasi secara penuh.

“Di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif,” kata dia. (dit/jpnn)