Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BGN Inisiatif Lakukan Efesiensi Buntut Konflik Timur Tengah, Purbaya Bakal Monitor Anggaran

Jumat, 27 Maret 2026 – 12:30 WIB
Menkeu Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (27/3). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehubungan dengan wacana efisiensi APBN.

Pemerintah diketahui mengambil langkah efisiensi anggaran guna menghadapi situasi geopolitik global tak pasti akibat perang Iran dan AS-Israel.

Namun, Menkeu menegaskan pihaknya tidak akan mengganggu anggaran salah satu program prioritas Presiden Prabowo tersebut.

Adapun rencana efesiensi anggaran program MBG diketahui inisiatif dari Badan Gizi Nasional sendiri, sebagai upaya prihatin terhadap kondisi.

"MBG enggak saya potong, mereka melakukan efisiensi sendiri," kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (27/3).

Purbaya menyambut baik inisiatif BGN yang ingin melakukan efesiensi anggaran sebagai upaya membantu pemerintah.

Menyusul hal ini, Purbaya menegaskan kemenkeu akan melakukan pemantauan atau menganalisa anggaran program MBG.

"Saya sih mau monitoring anggarannya. Langkah-langkah yang diambil, yang diumumkan oleh beliau cukup baik saya pikir ya, artinya dia menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan. Jadi, harusnya nggak ada masalah," tuturnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BGN  efesiensi anggaran  Konflik Timur Tengah  Menkeu Purbaya 
BERITA BGN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp