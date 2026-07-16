BGN Kaji Pelibatan Kantin Sekolah dalam Pelaksanaan Program MBG

jpnn.com - JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji peluang pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelibatan kantin sekolah ini dinilai sebagai salah satu upaya memperkuat efektivitas penyelenggaraan program di lapangan. Menurut Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, kajian ini merupakan bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan tata kelola Program MBG yang saat ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Berbagai skema terus kami kaji agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis makin efektif, efisien, dan mampu menjangkau penerima manfaat dengan tetap mengutamakan standar keamanan pangan, kualitas gizi, serta tata kelola yang baik,” ujar Agustina Arumsari seusai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (15/7).

Menurut Agustina, pelibatan kantin sekolah masih berada pada tahap kajian bersama kementerian/lembaga terkait. Kajian itu mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, kapasitas pengelolaan, standar higiene dan sanitasi, hingga mekanisme pengawasan agar pelaksanaannya tetap memenuhi ketentuan berlaku.

BGN menyatakan bahwa setiap pengembangan skema pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, berbasis hasil kajian, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian. Seluruh keputusan nantinya akan mempertimbangkan efektivitas program sekaligus kepentingan terbaik bagi peserta didik sebagai penerima manfaat.

Melalui proses evaluasi yang komprehensif dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BGN berharap MBG dapat terus berkembang menjadi program yang adaptif, berkualitas, dan mampu mendukung peningkatan status gizi generasi muda Indonesia secara berkelanjutan. (*/jpnn)