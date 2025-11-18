Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

BGN Meluncurkan Kampanye Nasional, Beri Edukasi Pentingnya Gizi Bagi Anak

Selasa, 18 November 2025 – 21:42 WIB
BGN Meluncurkan Kampanye Nasional, Beri Edukasi Pentingnya Gizi Bagi Anak - JPNN.COM
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (kiri) bersama Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang (kanan). Foto: ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan kampanye nasional bertajuk Makan Bergizi Hak Anak Indonesia dalam sebuah acara di Jakarta, Senin (17/11) kemarin.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan kampanye yang dilakukan bertujuan memperkuat edukasi publik mengenai pentingnya gizi bagi anak sekolah.

“Kampanye ini gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, orang tua, guru, dan komunitas untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam pemenuhan hak gizinya,” kata Dadan dalam keterangan persnya dikutip Selasa (18/11).

Baca Juga:

Dia mengatakan pemenuhan gizi anak sekolah menjadi investasi paling penting bagi masa depan bangsa agar sehat secara fisik, intelektual, dan mental.

"Inilah fondasi utama untuk membentuk generasi penerus yang kuat,” ujar Dadan.

Dia mengatakan BGN membawa narasi “anak kenyang, anak siap belajar” dan “gizi bukan bantuan, ini hak" dalam kampanye kali ini.

Baca Juga:

Dadan mengatakan pesan tersebut menegaskan hubungan erat antara kecukupan gizi dengan fokus belajar anak.

Selain itu, pesan tersebut memberikan landasan etis bahwa makanan bergizi merupakan hak setiap anak Indonesia.

BGN menyatakan pemenuhan gizi anak sekolah menjadi investasi paling penting bagi masa depan bangsa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BGN  Badan Gizi Nasional  program MBG  Program makan bergizi gratis 
BERITA BGN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp