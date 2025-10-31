BGN 'Ngegas' Gegara Tenggat Waktu 2 Bulan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut target 82,9 juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dikejar hingga akhir tahun 2025.

Dadan mengaku BGN terus memperluas jangkauan layanan melalui penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru setiap harinya.

“Kami usahakan, karena seperti diketahui, kami bisa menghasilkan SPPG baru setiap hari sekitar 200, dan itu berpotensi melayani 600.000 penerima manfaat setiap hari,” ujar Dadan dikutip Jumat (31/10).

Dadan menambahkan, pemerintah akan memaksimalkan dua bulan terakhir tahun ini untuk mempercepat realisasi target tersebut.

"Jadi, kami akan kejar di dua bulan terakhir ini agar bisa tercapai 82,9 juta,” katanya.

Dadan juga menyampaikan Presiden RI Prabowo Subianto akan tetap mengapresiasi capaian signifikan meskipun target belum sepenuhnya terpenuhi.

“Pak Presiden akan mengapresiasi itu, meskipun akan memaklumi kalau misalnya, katakanlah, 75 juta bisa tercapai,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, hingga saat ini telah terdapat 13.514 SPPG yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan, dengan potensi melayani sekitar 39,5 juta penerima manfaat.